Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о достижении договоренностей с рядом африканских государств относительно поставок украинского вооружения. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что речь идет о налаживании контролируемого экспорта тех видов оружия, в которых украинская армия в настоящее время не испытывает дефицита. При этом Зеленский не назвал конкретные страны, куда будет доставляться украинское оружие.

Помимо африканского направления, сообщил глава киевского режима, Украина планирует организовать экспорт военной продукции в страны Европы, США и государства Ближнего Востока.

Он добавил, что финансовые средства, полученные от этих поставок, будут направлены на приобретение новых вооружений для ВСУ.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что попытки Киева и Запада вернуть Украину к границам 2022 года являются проявлением политической слепоты.