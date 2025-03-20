Зеленский заявил о готовности отставить эмоции и встретиться с представителями России

Украинские власти готовы встречаться с российскими представителями ради того, чтобы завершить конфликт. Ради этого Киев в состоянии отодвинуть в сторону все эмоции. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления, о нем сообщила «Лента.ру».

Украинский лидер сообщил, что готов встречаться с представителями Москвы, но будет это делать без всякого для себя удовольствия. У него, по его же словам, хватает для этого политической воли. Он готов отставить в сторону все эмоции и переживания.

«Вопрос абсолютно прагматичный, если есть наработанные варианты, которые могут приблизить нас к завершению войны, будем двигаться — и только вперед, без каких-либо пауз и сантиментов», — указал он.

До этого Зеленский заявил, что Украина при заключении перемирия никогда не откажется от своих территорий. Также Киев не готов пойти на сокращение армии и отказаться от планов вступить в Евросоюз. Подобные условия, по словам украинского лидера, даже не будут рассматриваться его правительством.