Зеленский заявил о недоверии к РФ после удара по Кривому Рогу

В интервью телеканалу CBS в программе «60 минут» украинский лидер Владимир Зеленский выразил свое отсутствие доверия к Российской Федерации и высказался против проведения переговоров с Москвой на данном этапе.

Его комментарии последовали за ударом по Кривому Рогу. Министерство обороны РФ 4 апреля сообщило о нанесении удара по объекту, где, по их данным, проходило совещание командиров украинских подразделений с западными инструкторами. Российская сторона заявила о ликвидации 85 военнослужащих.

Несмотря на это, Зеленский выразил уверенность, что рано или поздно Киев и Москва найдут дипломатический путь урегулирования конфликта. В то же время, он признал, что у Украины недостаточно ресурсов для эффективного противостояния России.

По словам президента Украины, с 2022 года Вооруженные силы Украины понесли невосполнимые потери, лишившись примерно 100 тыс. военнослужащих.

Ранее Зеленский заявил, что не знает, как вернуть контролируемые Россией территории.