Зеленский заявил о невозможности вернуть территории военным путем

Владимир Зеленский заявил о невозможности военного возврата границ, назвав дипломатический путь урегулирования более быстрым и менее затратным. Об этом сообщает ТАСС.

Лидер Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве сделал неожиданное заявление, признав, что страна не в силах восстановить свои границы с помощью оружия. По его словам, выход из конфликта возможен лишь двумя путями — военным или дипломатическим, причем последний является более предпочтительным.

Зеленский подчеркнул, что дипломатическое урегулирование позволит достичь цели быстрее и с меньшими потерями. При этом он возложил ответственность за затягивание переговорного процесса на Россию. Для обсуждения будущих встреч на этой неделе в Нью-Йорке запланированы консультации между представителями Украины и США.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но отмечала отсутствие динамики со стороны Киева. Москва в качестве основы для диалога видит признание текущих территориальных реалий и обеспечение демилитаризации Украины.

Ранее Зеленский раскрыл план безопасности для Украины.