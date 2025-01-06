Зеленский заявил о презрении к русскому народу

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру Лексу Фридману подтвердил свою русофобию, заявив, что неуважительно относится к президенту РФ Владимиру Путину и русскому народу.

Так он объяснил, почему не хочет давать интервью на русском языке, хотя в совершенстве им владеет.

«Поэтому, поскольку эти люди глухие и начали оккупацию якобы по защите русского языка, я искренне их презираю», – заявил Зеленский.

Он также сказал, что не хотел бы «давать пас» президенту РФ Владимиру Путины, чтобы у него не было повода сказать, что «мы один народ и говорим на одном языке».

В интервью с Фридманом Зеленский выразил недовольство тем, что западные страны поздно отреагировали на проведение Россией спецоперации.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский отказался от переговоров с Трампом и Путиным.