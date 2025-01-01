Зеленский солгал про запуск ракеты в новогоднем обращении

В новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал видеозапись запуска корейской ракеты, выдав ее за демонстрацию ракетного комплекса «Сапсан». Об этом сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По информации канала, данное видео было размещено на YouTube более шести лет назад.

На восьмой минуте выступления Зеленского можно увидеть кадры с YouTube-канала Korea Defense Blog, где запечатлены баллистическая ракета Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS.

«Сапсан» — это украинский проект многофункционального оперативно-тактического ракетного комплекса, разработка которого ведется с 2006 года. Производство осуществляется на предприятии «Южмаш», недавно пострадавшем от удара «Орешника».

Ранее сообщалось, что Украина поставила на поток гаражное производство ракет.