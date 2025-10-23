Зеленский заявил о возможности Украины наносить удары на 3000 км вглубь России

Владимир Зеленский заявил о наличии у Украины вооружений, способных поражать цели на расстоянии до 3000 километров вглубь России. При этом он отрицал применение американского оружия дальнего радиуса действия для атак на российскую территорию.

Заявление украинского президента прозвучало на фоне слов президента США Трампа о том, что Вашингтон не давал Киеву разрешения на использование американских дальнобойных систем для ударов по России. Зеленский, по сути, парировал это, указав на собственные технологические возможности ВСУ.

Он подчеркнул, что украинские силы никогда не применяли предоставленные США комплексы для поражения целей за пределами признанных границ. Такое заявление можно расценить как попытку дистанцироваться от ограничений западных партнеров и продемонстрировать суверенный военный потенциал.

Ранее Рубио заявил о том, что США все еще намерены провести встречу с Россией.