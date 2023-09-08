Зеленский заявил о замедленных темпах поставок оружия ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки оружия Киева, а также ведение боевых действий замедлились. Он также сообщил о медленных темпах введения санкций против РФ.

Соответствующее заявление появилось на сайте украинского лидера в пятницу, 8 сентября.

«Замедляется война. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до оружия», – сказал Зеленский.

Также президент Украины заявил, что ВСУ необходимо больше техники от западных «партнеров» для ускорения контрнаступления. В частности, Зеленский снова сообщил о необходимости получения современных истребителей.

Ранее Минобороны Дании сообщило, что на Украину поступила первая партия танков Leopard 1. По данным оборонного ведомства, ВСУ получили 10 единиц военной техники.

По словам президента России Владимира Путина, украинское контрнаступление началось 4 июня. По словам российского лидера, ВСУ не испытывают успехов ни на одном из направлений, а ВС РФ, наоборот, выполняют свои задачи оперативно.

Как ранее сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, Украина с начала «контрнаступа» лишилась 66 тысяч военнослужащих, а также 7,6 тысяч единиц военной техники, в том числе поставленной Западом.