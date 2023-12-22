Зеленский зашифровал послание Путину о НАТО в пресс-конференции

Скрытый посыл в выступлении Зеленского нашел политолог Константин Бондаренко. Он заключается в том, что Украина на самом деле не собирается становиться членом НАТО, хотя постоянно этим грозит.

«Он «зашил» один посыл, который был адресован Путину в этой пресс-конференции. Этот посыл о том, что Украина не идет ни в какое НАТО, что нас там никто не ждет вообще», — предположил эксперт.

При этом известно, что на пресс-конференции Зеленский жаловался на НАТО. Он заявил, что Украину не приглашают, а по частям быть в альянсе она не хочет. Однако в сентябре 2022 года Киев подавал заявку в ускоренном виде. Украина не попала туда, как и в ЕС. Последние оценили, во сколько обойдется членство новой страны в рядах союза.