В украинской армии все чаще стали говорить о том, что власти продали Донбасс России и увели войска в Курскую область. Данные об этом появились у агентства The Associated Press.

Украинские военные все больше стали задаваться вопросом, а имело ли смысл вторжение в Курскую область. За счет этого у ВСУ выросли потери, вдобавок, российские подразделения добились успеха при продвижении на территории Донецкой Народной Республики.

«Все, о чем сейчас могут думать военные, это то, что Донбасс просто продали... По какой цене?», — указал один из командиров взводов ВСУ.

Ранее появились сообщения, что украинские военные атаковали город Льгов, который находится в Курской области. По данному населенному пункту нанесли удар с использованием американской РСЗО HIMARS. В результате пострадали мирные жители, четверо из них погибло, и еще пять получили ранения.