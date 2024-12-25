Украинские войска нанесли удар с использованием американской РСЗО HIMARS по городу Льгову в Курской области. Погибли четыре человека, а пятеро получили ранения. Соответствующей информацией поделился представитель военно-следственных органов в ходе беседы с РИА Новости прямо на месте ЧП.

В Курской области украинские силы обстреляли город Льгов. По предварительным данным, для атаки использовалась реактивная система залпового огня HIMARS, произведенная в США.

Следственные органы уже зафиксировали последствия инцидента. На месте обстрела были обнаружены осколки и фрагменты снарядов, которые, по всей видимости, принадлежат системе HIMARS. Эти элементы будут изъяты для дальнейшего анализа и экспертизы.

Обстрел привел к трагическим последствиям: погибли четверо местных жителей, а пятеро получили ранения различной степени тяжести. Местные власти и службы экстренной помощи работают на месте происшествия, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим.

Система HIMARS, разработанная известными американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin, была впервые представлена в 2003 году. Она основана на трехосном колесном шасси FMTV, используемом армией США. HIMARS способна нести до шести реактивных снарядов или одну ракету ATACMS, а также имеет прицельную дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов до 80 км.

Ранее сообщалось, что жертвами украинского обстрела в городе Льгов Курской области стали четыре человека. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Александр Хинштейн.