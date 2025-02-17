Зеленскому дали час на рассмотрение соглашения по передаче США ресурсов Украины

На прошлой неделе в ходе своего визита в Киев глава Министерства финансов США Скотт Бессент предоставил Владимиру Зеленскому всего час для рассмотрения соглашения, касающегося передачи всех минеральных ресурсов Украины в распоряжение Вашингтона, сообщил журнал Economist.

Недавно Бессент передал Зеленскому финансовый документ, который, как информирует телеканал CNN, президент не подписал. Позднее Зеленский отметил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании договора, который обеспечивал бы доступ Соединенных Штатов к полезным ископаемым на украинской территории.

Как отмечает Economist, ожидая визит Бессента, Зеленский надеялся обсудить с американским министром вопросы финансовой поддержки Киева, однако вместо этого ему был представлен меморандум. В этом предложении содержалось требование о передаче всех минеральных богатств страны. Зеленскому был предоставлен всего час для достижения согласия, сообщает издание, ссылаясь на свои источники.

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал от союзников больше ракет и членство в ЕС.