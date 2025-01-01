Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия потерпела «поражение» в связи с прекращением поставок топлива в Европу через Украину.

Так журналистка Диана Панченко прокомментировала решение главы киевского режима отказаться от российского газа. Об это она написала на своей странице в соцсети.

В своем посте она обвинила Зеленского в том, что он приносит в жертву как украинцев, так и европейцев.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал «глупостью» обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра страны Роберта Фицо.