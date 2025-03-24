Украинский президент Владимир Зеленский противится прекращению конфликта и тем самым уничтожает народ своей страны. Такое заявление в соцсети Х сделал Туомас Малинен, профессор Хельсинкского университета.

Эксперт прокомментировал заявление Зеленского, в котором тот воспротивился прекращению боевых действий вдоль линии боевого соприкосновения. По его мнению, такая точка зрения Киева обрекает украинцев на уничтожение.

«Это уже не война. Это уничтожение украинского населения Зеленским», — указал он.

Малинен добавил, что тотальная война выгодна для украинского лидера по «коррумпированным причинам».

Ранее Малинен согласился с российским лидером Владимиром Путиным, когда тот назвал руководителей Украины фашистами. Он добавил, что ему сложно было поверить в это, но становится очевидно, что официальный Киев контролируется именно людьми с фашистской идеологией.