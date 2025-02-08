Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

Президент Украины Владимир Зеленский врет о потерях в рядах ВСУ. ПО словам главы киевского режима, они составляют 45 тысяч человек.

«Зеленский не дружит ни с головой, ни с совестью, ни с калькулятором», — написал Дубинский.

Если бы озвученные Зеленским данные имели отношение к реальности, то, пояснил парламентарий, на каждом кладбище в любом селе было бы не больше двух могил украинских бойцов. Однако это не так.

Он заявил, что достаточно просто посетить любое кладбище, чтобы убедиться в том, что оно усеяно могилами с флагами.

Ранее сообщалось о том, что Трамп намерен переговорить с Путиным.