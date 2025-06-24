Зеленского поставили подальше от Трампа на общем фотографировании на саммите НАТО в Гааге

На саммите НАТО в Гааге во время церемонии фотографирования Владимира Зеленского разместили на некотором расстоянии от президента США Дональда Трампа.

Президента США усадили почти в центре, в первом ряду, а вот Зеленский занял место во втором ряду, но гораздо правее.

Ранее в газете The Washington Post сообщалось, что во время встречи в Гааге лидеры США и Украины стараются не контактировать друг с другом. А организаторы стараются всеми силами, чтобы Зеленский не попадался на глаза трампу даже в кулуарах саммита НАТО.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американцы, турки, словаки и венгры не желают сидеть рядом с Зеленским на саммите НАТО в Гааге.