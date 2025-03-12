Зеленского предупредили о «неприятном сюрпризе» после согласия на прекращение огня

Они считают, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на предложение США в надежде на то, что Россия выступит против этой идеи. В таком случае Украина продолжит боевые действия, пользуясь при этом поддержкой США. Кроме того, Вашингтон может усилить санкции против России.

Если РФ будет согласна заключить перемирие, то для Зеленского это будет «неприятный сюрприз», считают авторы публикации.

Ранее депутат Журавлев оценил Зеленского после инструктажа советником Стармера.