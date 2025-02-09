В Раде поинтересовались у родителей Зеленского, не стыдно ли им за сына

Александр Дубинский, депутат Верховной Рады Украины, задал вопрос родителям Владимира Зеленского, не испытывают ли они чувства стыда за своего сына. Этот вопрос он задал в своем Телеграм-канале.

Депутат отметил, что инициатива президента Украины о привлечении американских инвесторов для разработки месторождений редкоземельных металлов в стране противоречит его же обещаниям, данным в 2019 году, о том, что доходы от природных ресурсов будут получать несовершеннолетние граждане Украины.

«Две тысячи двадцать пятый год. Тем, кого он лично обманул в 2019-м, он теперь обещает “очень высокие зарплаты” за то, что они пойдут умирать за то, что им уже не принадлежит <…>. Трампу: не верьте. Продаст при первой возможности. Родителям Зеленского: вам не стыдно за то, что вы воспитали такое?" — спросил Дубинский.

Ранее депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский врал о потерях ВСУ в 45 тыс человек.