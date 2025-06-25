Зеленского пытаются «спрятать» от Трампа на саммите НАТО

Организаторы саммита НАТО в Гааге, который проходит там с 24 по 25 июня, пытаются «спрятать» главу киевского режима Владимира Зеленского от президента США Дональда Трампа, чтобы между ними не произошла ссора. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что Зеленского, который выступает на саммите в качестве гостя, попытались «отодвинуть» на второй план, чтобы не раздражать Трампа — известного своей независимой позицией и критикой в его адрес.

Так, на официальных фотографиях с саммита в Гааге видно, что Зеленский находится как можно дальше от Трампа. Кроме того, на мероприятиях главу киевского режима также размещают подальше от американского лидера.

Стоит отметить, что Зеленский рассчитывал на встречу с Трампом еще на саммите G7, который проходил на прошлой неделе в Канаде. Анонс встречи с американским президентом делали все украинские СМИ, однако Трамп отказался от нее.

Президент США досрочно покинул саммит «Большой семерки», сославшись на более важные дела, в частности, связанные с обострением конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном.

Ранее президент США Дональда Трамп намекнул на возможную встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским и сделал резкое заявление о нем.