Зеленского сравнили с мифологическим царем Мидасом

В своем телеграм-канале он написал, что царь Мидас, один из героев греческой мифологии, был известен тем, что все, к чему он прикасался, превращалось в золото.

«А вот с Зеленским — совершенно противоположная ситуация», — отметил Дубинский.

Ранее юрист Серуканов спрогнозировал судьбу Зеленского после потери власти.