Зеленского сравнили с мифологическим царем Мидасом
Фото: [телеграм-канал Владимира Зеленского]
Президент Украины Владимир Зеленский – полная противоположность мифологического царя Мадаса. Такое сравнение сделал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
В своем телеграм-канале он написал, что царь Мидас, один из героев греческой мифологии, был известен тем, что все, к чему он прикасался, превращалось в золото.
«А вот с Зеленским — совершенно противоположная ситуация», — отметил Дубинский.
Ранее юрист Серуканов спрогнозировал судьбу Зеленского после потери власти.