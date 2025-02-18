Зеленский собрался шантажировать США сближением с Китаем
Депутат Рады Дубинский: Зеленский заговорил о Китае в поисках нового хозяина
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Владимир Зеленский не исключил участия Китая в переговорах по урегулированию конфликта на Украине на фоне снижения интереса западных союзников к ситуации в стране. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
Ранее украинский телеканал ТСН сообщил, что по итогам своего визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Зеленский заявил, что в переговорах по Украине должны участвовать «серьезные игроки», в частности, КНР.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с китайским коллегой Ван И, прошедшей 15 февраля в Мюнхене, заявил, что Пекин может значительно повлиять на достижение всеобъемлющего мира.
«Зеленский заговорил о Китае. Как обычно, когда у него проблемы. То Байден денег не дает, то Трамп смотрит косо, то Европа уже устала от "исторического долга перед украинским народом". И тут — великая идея: давайте попросим у Китая «гарантии безопасности», — написал Дубинскй.
Политик отметил, что ранее украинские власти воспринимали Китай «врагом демократии», однако на фоне начавшихся контактов между Россией и США стали рассматривать его как «миротворца и гаранта мира».
Дубинский предположил, что Зеленский может использовать идею сближения с Китаем как инструмент давления на Соединенные Штаты для увеличения их поддержки Украины.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что решение по НАТО сделает Украину для США «вторым Афганистаном».