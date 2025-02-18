Зеленский собрался шантажировать США сближением с Китаем

Владимир Зеленский не исключил участия Китая в переговорах по урегулированию конфликта на Украине на фоне снижения интереса западных союзников к ситуации в стране. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

Ранее украинский телеканал ТСН сообщил, что по итогам своего визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Зеленский заявил, что в переговорах по Украине должны участвовать «серьезные игроки», в частности, КНР.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с китайским коллегой Ван И, прошедшей 15 февраля в Мюнхене, заявил, что Пекин может значительно повлиять на достижение всеобъемлющего мира.

«Зеленский заговорил о Китае. Как обычно, когда у него проблемы. То Байден денег не дает, то Трамп смотрит косо, то Европа уже устала от "исторического долга перед украинским народом". И тут — великая идея: давайте попросим у Китая «гарантии безопасности», — написал Дубинскй.

Политик отметил, что ранее украинские власти воспринимали Китай «врагом демократии», однако на фоне начавшихся контактов между Россией и США стали рассматривать его как «миротворца и гаранта мира».

Дубинский предположил, что Зеленский может использовать идею сближения с Китаем как инструмент давления на Соединенные Штаты для увеличения их поддержки Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что решение по НАТО сделает Украину для США «вторым Афганистаном».