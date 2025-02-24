В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский попросил у западных стран кредит и пообещал вернуть деньги после окончания конфликта.

Теперь глава украинского режима отказывается от своих обещаний и говорит, что ничего никому не должен, написал на своей странице в соцсети американский миллиардер Дэвид Сакс.

В воскресенье, 23 февраля, Зеленский заявил, что не собирается возвращать $500 млрд в рамках сделки о передаче доходов от добычи украинских полезных ископаемых в качестве компенсации за помощь от США. Свою позицию украинский лидер объяснил тем, что не будет подписывать документ, согласно которому долг придется выплачивать десяти поколениям гражданам Украины.

Ранее сообщалось о том, что глава Минфина США раскрыл изящный план Трампа, который загубил Зеленский.