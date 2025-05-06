Кавалер двух орденов Красной Звезды Семен Зеленский, дед президента Украины Владимира Зеленского, принимал участие в освобождении Украинской ССР и Европы от фашистов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Таким образом, добавил он, Зеленский своей нацисткой политикой и угрозами в отношении парада Победы в Москве предал идеалы своего деда.

Неадекватных киевских политиков, извративших традиции ветеранов Великой Отечественной войны и полностью утративших связь с реальностью, можно «вылечить» только силой русского оружия заключил депутат.

Ранее Трамп признался, что пытался запугать Зеленского в Ватикане ради подписания сделки.