Украинское издание «Страна.ua» заподозрило офис главы киевского режима Владимира Зеленского в накрутке реакций на публикации в социальных сетях.

По данным издания, некоторые посты в Facebook* активно лайкают пользователи с азиатскими именами и аватарками, что может свидетельствовать об использовании ботов для искусственного увеличения вовлеченности.

При этом отмечается, что вечерние видеообращения Зеленского, которые традиционно собирают большое количество просмотров и реакций, набирают лайки преимущественно от пользователей из Украины.

Это резко контрастирует с дневными постами главы киевского режима, где наблюдается высокая доля реакций от аккаунтов с нехарактерными для украинской аудитории именами. Подобная активность прослеживается на многих публикациях представителей украинской власти.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал предположение о крайне напряженных отношениях между президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

* Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской запрещенной организацией.