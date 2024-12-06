Вооруженные силы Украины потеряли 105 тысяч человек – это погибшие и без вести пропавшие бойцы. Такие данные главе киевского режима Владимиру Зеленскому передал Генштаб.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, сообщается в телеграм-канале издания «Страна.ua».