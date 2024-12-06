Зеленскому доложили о 105 тысячах погибших и пропавших без вести бойцов ВСУ
Фото: [телеграм-канал Владимира Зеленского]
Вооруженные силы Украины потеряли 105 тысяч человек – это погибшие и без вести пропавшие бойцы. Такие данные главе киевского режима Владимиру Зеленскому передал Генштаб.
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, сообщается в телеграм-канале издания «Страна.ua».
70 тысяч украинских военных погибли на полях сражений, 35 тысяч числятся без вести пропавшими, уточнил Бутусов.
Ранее сенатор верхней палаты парламента Андрей Климов назвал слухами сообщения The Wall Street Journal о том, что Незалежная планирует объявить о готовности к переговорам с Москвой.
Он подчеркнул, что власти киевского режима выполняют волю Вашингтона и Лондона, а из США пока никаких указаний от нового президента Дональда Трампа им не поступало.