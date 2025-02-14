«Инициатива трошки запиздала»: депутат Арахамия выматерился в Раде, запутавшись в державной мове

В ходе вчерашнего заседания Верховной Рады было принято решение о введении нового праздника — Национальный день молитвы. Теперь 24 февраля каждый год будет отмечаться как день, когда граждане страны должны молиться за Украину. В начале заседания парламента в этот день будет исполняться государственный гимн Украины — «Боже великий, единый».

Правда, заседание, на котором приняли законопроект, запомнится не им, а словоблудием главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Парламентарий порадовал своих коллег по депутатскому корпусу «отменным» знанием украинского языка.

В частности, комментируя принятие закона про Национальный день молитвы, Арахамия дословно проронил: «Эта инициатива трошки запиздала». Чем вызвал взрыв гомерического хохота большинства парламентариев. С трудом сдерживал смех и восседавший над трибуной спикер Рады Руслан Стефанчук.

Судя по всему, Арахамия хотел сказать фразу «инициатива немного запоздала» (по-украински это должно звучать как «инициатива тришки запизднилась»). Но вышло так, как вышло.

В Сети пользователи украинского сегмента мгновенно подняли незадачливого слугу народа на смех, посоветовав Арахамии учить державную мову, чтобы не быть смешным.

Ранее политолог Константин Бондаренко сообщил, что молодые люди на Украине стали все чаще использовать русский язык в своей речи. По его мнению, политика киевского режима, направленная на активное продвижение украинского языка, может, как это ни странно, способствовать укреплению позиций русского языка в стране.