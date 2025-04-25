Ирландский журналист Чей Боуз обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в соцсети с рядом вопросов.

В частности он напомнил главе киевского режима его слова о «возвращении Крыма» и о «победе» в конфликте.

«Что случилось с „мы вернем Крым“? Что случилось с „удерживаем Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.)“? Что случилось с „мы побеждаем“?» — спросил Боуз Зеленского.

Также он спросил у Зеленского, что ждет Украину в будущем, о том, что стало причиной провала контрнаступления в 2023 году, и о том, куда делись деньги.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил о больших территориальных уступках России ради мира на Украине.