Зеленскому отказали в Венгрии в праве голоса при обсуждении мира на Украине

Власти Украины не имеют права голоса при обсуждении условий, на которых будет заключаться мир с Россией. Такое мнение в социальной сети Х высказал венгерский аналитик Золтан Кошкович, сотрудник Центра фундаментальных прав.

По мнению эксперта, все будут решать президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин. Именно им предстоит договориться между собой о тех условиях, на которых будет заключен мир с Украиной. Киеву останется только починиться и исполнить все, что скажут Соединенные Штаты.

«Украина, по сути, не имеет права голоса в этом вопросе. Зеленский может сказать нет чему угодно только потому, что еврократы поддерживают его нашими деньгами», — указал он.

Кошкович добавил, что в Европе также выполнят все, чего от них потребует Трамп. Это уже показало то соглашение о таможенных тарифах, которое Евросоюз подписал с США.

Ранее сообщалось, что посол Украины в ФРГ Макеев опроверг возможность того, что Киев пойдет на территориальные уступки. По мнению дипломата, если он сделает такой шаг, то это бы показало победу «права сильного» и создало бы нежелательный прецедент. В то же время в Европе должны царить международные законы, иначе ни одна европейская страна не сможет чувствовать себя в безопасности.