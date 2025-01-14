Зеленскому посоветовали «перестать быть пешкой США»
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Экс-депутат Европарламента Мик Уоллес в соцсети предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от исполнения приказов Запада.
Так он прокомментировал инициативы главы украинского режима отправить своих граждан в США помогать тушить пожары в Калифорнии.
«Почему бы тебе не перестать быть пешкой американской империи и прекратить оправлять сотни тысяч украинцев из рабочего класса на смерть в глупой прокси-войне НАТО?» — написал Уоллес Зеленскому.
Лесные пожары охватили запад округа Лос-Анджелес 8 января. Там проживает около 27 тысяч человек.
Сначала площадь возгорания составляла более 3 кв. километров. Из-за сильного ветра пожар быстро захватывал новые площади.
Ранее сообщалось о том, что на Украине удивились затягиванию встречи Путина и Трампа.