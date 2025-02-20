Зеленскому предложили «пойти и выиграть» конфликт без американских денег
Трамп-младший предложил Зеленскому победить Россию без денег
Фото: [flickr.com]
Сын президента США Дональд Трамп-младший предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому «попытаться победить в конфликте» без денег США. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
Так сын американского лидера отреагировал на видео, на котором танцует мужчина, похожий на Зеленского.
Трамп-младший отметил, что украинскому президенту «стоит просто пойти и победить» без американских денег.
Президент США Дональд Трамп ранее оценил успехи Зеленского на поприще шоумена как скромные. Также он упрекнул его в том, что тот, получив деньги от Вашингтона на войну с РФ, все равно не смог ее выиграть. Этот конфликт, считает Трамп, никогда не должен был начинаться.
Ранее сенатор Климов назвал последствия для Зеленского за отказ возвращать США $500 млрд.