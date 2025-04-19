Зеленскому предсказали серьезные проблемы с принятием условий ресурсной сделки

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому будет трудно согласиться на условия США при заключении соглашения о добыче полезных ископаемых. Такое заявление сделала газета The Washington Post.

По мнению автора статьи Дэвида Игнейшеса, у украинских властей будут серьезные проблемы с принятием условий Соединенных Штатов по ресурсной сделке.

«Текущий пакет Уиткоффа президенту Украины Владимиру Зеленскому будет трудно проглотить. Камнем преткновения для заключения сделки может стать то, что он не включает в себя гарантии безопасности», — указал журналист.

По его мнению, Украине придется справляться самостоятельно, без участия Соединенных Штатов, в собственных проблемах. Помощь ей смогут оказывать только европейские страны по итогам заключения мирного соглашения. В особенности обозреватель отметил трудности с разведывательной информацией. Недавняя заморозка передачи разведданных со стороны Америки показала, что украинская сторона резко оказывается в катастрофической ситуации.

Ранее стало известно, что Трамп отклонил просьбу Зеленского продать Украине ракеты для комплексов ПВО Patriot. Украинский лидер хотел усилить защищенность страны, но США не пошли ему в этом навстречу.