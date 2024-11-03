Зеленскому предсказали уход с политической сцены по инициативе США

Президента Владимира Зеленского сместят с его поста Соединенные Штаты как отыгравшую фигуру. Такое предсказание в своем телеграм-канале сделал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Опальный политик сейчас находится в СИЗО. Он считает, что заокеанские кукловоды могут легко избавиться и от самого Зеленского, и от его команды. Им просто предложат провести выборы.

«Как американцы будут избавляться от надоевших и проворовавшихся дураков. Им будет предложено пойти на выборы», — указал Дубинский.

Депутат добавил, что отказ от выборов не спасет администрацию Зеленского. Президента в таком случае сместят в тот момент, когда он будет пребывать в одном из своих зарубежных визитов.

Ранее американская пресса отметила изможденный вид Зеленского в последнее время. Он стал выглядеть очень измученным и напряженным на фоне последних проблем Украины: крупного наступления российских войск, а также приближающихся выборов в Америке.