Зеленскому задали вопрос после разговора с Трампом

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский после телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом задумался о «красных линиях». Ранее, напомнил он, Киев неоднократно о них заявлял.

«А куда делись красные линии?» — написал Дубинский в своем телеграм-канале.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 19 марта. Стороны обсудили вопросы эксплуатации электрических и ядерных станций. По итогам разговора американский лидер написал на своей странице в соцсети, что общался с Зеленским около часа. Главной темой беседы стало сближение переговорных позиций Москвы и Киева. По словам Трампа, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергообъектам.

Ранее сообщалось о том, что Трампа предупредили о коварных замыслах Зеленского.