Президент Украины Владимир Зеленский может выступить против президента США Дональда Трампа. Такое мнение на своей странице в соцсети высказал ирландский журналист Чей Боуз.

Он назвал главу киевского режима «опасным мошенником», который пытается переиграть Трампа.

Боуз считает, что Зеленский ждет, когда его союзники в Европе, презирающие Трампа, увеличат объем финансовой и военной помощи, после чего он сможет отказаться от США и прекратить контакты с Трампом.

В среду, 19 марта, Дональд Трамп на своей странице в соцсети написал, что телефонный разговор с Зеленским продлился около часа. Целью переговоров было сближение переговорных позиций Москвы и Киева. Также Трамп озвучил новые предложения по обеспечению безопасности Украины.

Ранее Зеленский перечислил руководителей делегации Украины на переговорах с США.