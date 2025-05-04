Жалобы мигрантов-узбеков на Россию привели к международному разбирательству
Российского посла в Ташкенте вызвали на ковер из-за жалоб узбеков
Фото: [Медиасток.рф]
В связи с инцидентом, связанным с нарушением прав граждан Узбекистана в Российской Федерации, в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан был вызван посол России в Узбекистане Олег Мальгинов. Об этом говорится на сайте ведомства.
В статье подчёркивается, что подобные поступки якобы ущемляют права и свободы граждан Узбекистана, «которые должны быть гарантированы законодательством страны проживания».
Также, по информации от министерства, участники встречи обсудили и другие важные аспекты, связанные с миграцией. В частности, они обратили внимание на то, как эффективно функционирует рабочая группа, которая занимается рекрутингом и подбором граждан Узбекистана для работы в РФ.
Министерство рекомендовало Мальгинову «проинформировать компетентные российские структуры о беспокойстве, выраженном узбекской стороной».
Ранее в Госдуме выдвинули предложение, чтобы все мигранты, прибывающие в Россию, уже на границе предъявляли справки. По мнению председателя комитета Государственной Думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Ярослава Нилова, иностранцев стоит обязать заранее делать справки об отсутствии у них туберкулеза и ВИЧ-инфекции.