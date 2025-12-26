В Москве заявили о существенном продвижении в вопросе урегулирования украинского кризиса. По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, стороны реально приблизились к разрешению, но финальный шаг требует политической воли Киева. Об этом сообщает РБК.

Российская дипломатия впервые за долгое время использует столь оптимистичные формулировки относительно будущего украинского конфликта. Замглавы МИД Сергей Рябков прямо заявил о реальном приближении к его разрешению.

Он подчеркнул, что теперь все зависит от способности сторон сделать последний рывок и выйти на конкретные договоренности. При этом Рябков четко обозначил, что ключевым условием остается политическая воля украинского руководства. Роль европейских партнеров Киева в этом процессе была оценена им негативно — по его словам, они не стремятся к соглашению, а лишь мешают ему.

Ранее сообщалось о том, что в США заявили о значительном прогрессе по Украине за две недели.