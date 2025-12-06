Российские военные не стремятся продолжать конфликт бесконечно и ожидают его завершения мирным путем. Об этом эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, российская армия полностью доверяет решениям Верховного Главнокомандующего как в вопросах ведения боевых действий, так и в дипломатической сфере.

Поддубный подчеркнул, что конфликт остается тяжелым, и в этих условиях крайне важно беречь личный состав ВС страны.

«Военная операция — это крайняя мера. И если мы сейчас пришли в силу тысяч обстоятельств к переговорам, то не надо фыркать, надо пользоваться ими. Мы сейчас в сильной позиции, слава Богу и спасибо русскому солдату», — отметил военкор.

Отдельно журналист отметил необходимость полного освобождения территории Донбасса, назвав этот регион и его жителей неотъемлемой частью России.

Он также напомнил о недавнем признании главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который отмечал превосходство российской армии в силах и средствах, достигающее на основных направлениях четырех-шестикратного перевеса.

Ранее сообщалось, что под Северском ВС РФ столкнулись с батальоном бездомных из ВСУ.