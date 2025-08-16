«Железный» Медведев подвел итоги встречи Путина и Трампа на Аляске

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал ключевые результаты переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.

По словам Медведева, встреча лидеров мировых держав восстановила полноценный диалог между Москвой и Вашингтоном — впервые за долгое время переговоры прошли без ультиматумов и открытых угроз.

Одним из главных итогов зампред Совета безопасности назвал личное изложение Путиным Трампу условий прекращения конфликта на Украине.

«По итогам почти что трехчасового разговора глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию. Во всяком случае пока», — отметил Медведев.

Особое значение, по мнению политика, имеет тот факт, что переговоры состоялись без предварительных условий со стороны Запада и при этом не потребовали приостановки спецоперации. Это, как считает Медведев, доказывает, что диалог возможен даже в условиях продолжающихся боевых действий.

Наконец, подытожил он, стороны согласились с тем, что основная ответственность за достижение мира лежит на Киеве и европейских странах.

