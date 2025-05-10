Женатый главком ВМС Британии уволился из-за служебного романа
Sky News: Бен Ки покинул должность главкома ВМС Британии из-за служебного романа
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Первый морской лорд адмирал Бен Ки, занимавший пост главнокомандующего Королевским военно-морским флотом (ВМФ) Великобритании, принял решение оставить свою должность из-за служебного романа, сообщил телеканал Sky News.
По информации источника, основной причиной ухода стали предполагаемые романтические отношения с подчиненной, что противоречит внутренним правилам и этическим стандартам Военно-морского флота государства. Сам Бен Ки женат, у него трое детей.
Ранее Financial Times (FT) сообщила, что главком ВМС Великобритании Бен Ки покинул занимаемую должность в связи с личными обстоятельствами.
По информации телеканала, после ухода Бен Ки с поста главкома ВМС Британии началось служебное расследование по факту нарушения правил, запрещающих романтические или интимные связи между командирами и их подчиненными.
Ранее американский предприниматель Илон Маск посмеялся над «хвалеными» ВМС Великобритании после сравнения с ВМФ России.