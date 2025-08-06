Женщин срочно вернули из отпусков: ВСУ перебрасывают подкрепления под Харьков
ТАСС: ВСУ досрочно отозвали женщин-военных из отпусков для отправки под Харьков
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Украинское командование приняло решение о досрочном возвращении военнослужащих из отпусков, включая женщин, для отправки в Харьковскую область. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах. Речь идет о переброске подразделений в район Старицы, расположенный западнее Волчанска.
Отмечается, что факт экстренного вызова из отпусков подтвердили военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Группировка была переброшена для усиления украинских позиций в указанном районе.
Параллельно поступают сообщения о тяжелых потерях 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Липцов Харьковской области. Российские источники утверждают, что командование вынуждено выводить отдельные подразделения этой бригады с передовой для восстановления боеспособности.
Ситуация в Харьковской области остается напряженной. Российские войска продолжают оказывать давление на украинские позиции, в то время как ВСУ пытаются стабилизировать линию обороны, перебрасывая дополнительные силы, включая отозванных из отпусков военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Украина ввела военную подготовку для подростков с 14 лет.