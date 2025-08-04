Подростков на Украине начнут обучать национальному сопротивлению

Украина вводит новую систему военной подготовки: с 14 лет подростков начнут обучать «национальному сопротивлению», а в вузах отменят базовую программу, заменив ее обязательными курсами. Об этом сообщило РИА Новости.

Украинские школьники с 14 лет будут участвовать в военно-патриотических играх «Сокол» и «Джура», а также изучать обновленный курс «Защита Украины». Вместо традиционной базовой военной подготовки в вузах введут «основы национального сопротивления» — отказ от этих занятий грозит студентам отчислением.

Инициатива исходит от Минобороны Украины, где заявили, что после учебы все граждане должны пройти срочную службу. Параллельно создаются центры подготовки для добровольцев от 18 до 60 лет.

До этого Владимир Зеленский предложил молодежи контрактную службу с льготами, но уже сейчас звучат прогнозы о возможной принудительной мобилизации 18-летних из-за нехватки добровольцев.

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