Жертв меньше не станет: раскрыты последствия вывода дивизии ЦАХАЛ из Газы

Израиль вывел 98-ю дивизию из южной части сектора Газа. Как рассказал посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль, сделано это для подготовки нападения на Рафах, пишет ТАСС.

Однако это еще не означает конец конфликта, заявил политолог Вадим Сипров.

«Это переход конфликта в тлеющую фазу. Неизвестно, сколько она продлится, но политические факторы будут превалировать над военными. Кстати, Израиль выводит с территории сектора Газа и другие соединения», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник добавил, что на палестинских землях останется бригада «Нахаль», которая будет удерживать полосу, рассекающую северную и южную части Газы.

«В Минобороны Израиля говорили, что тактика поменяется. Военные будут готовиться к операциям в районе Рафаха вдоль египетской границы. Там размещается около 1,4 млн палестинских беженцев, а значит, риски дальнейших жертв среди мирного населения не снижаются. По остальным территориям сектора Газа израильтяне планируют проводить антитеррористические рейды», — объяснил эксперт.

Отход Израиля из зоны конфликта означает лишь то, что ЦАХАЛ не смог добиться целей операции «Железные мечи», не взял под контроль всю территорию Газы и не уничтожил ХАМАС, отметил политолог.

«Но пока рано говорить и о поражении Израиля. Скорее, это патовая ситуация в военном отношении — сектор Газа разрушен, ХАМАС понес огромные потери, но Израиль оказался не готов к войне против 40 тыс. подготовленных террористов в условиях городской агломерации — наиболее сложном театре боевых действий. В самом Израиле неминуем политический кризис, нажим на кабинет Нетаньяху растет. Однако его отставка не приведет к примирению с ХАМАС», — добавил Сипров.

На союзников в лице США Израилю можно не надеяться, им сейчас не до Израиля, заверил эксперт. В этом смысле атака на иранское консульство в Дамаске была жестом отчаяния — израильтяне попытались спровоцировать Иран на военные действия против баз США в регионе, но Иран мудро не поддался на провокацию.

«Переговоры представителей Египта, Катара, США, Израиля и ХАМАС в Каире тоже не привели ни к каким результатам. А ХАМАС по-прежнему держит у себя 129 заложников, не собираясь отпускать. Похоже, стороны возьмут тактическую паузу до окончания выборов президента США», — подытожил политолог.

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