Жесткое заявление Медведева: Финляндия была сателлитом Гитлера
Медведев напомнил финскому президенту Стуббу об истории союзничества с Германией
Фото: [Рабочая поездка Д. Медведева в Черноголовку/Медиасток.рф]
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал заявление относительно исторической памяти Финляндии. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев агентству Reuters, передает Лента.ру.
В интервью агентству Reuters российский политик обратил внимание на то, что нынешнее финское руководство, в частности президент Александр Стубб, по его мнению, забывает о конкретном историческом факте.
Медведев напомнил, что в период Второй мировой войны Финляндия выступала в качестве союзника нацистской Германии, будучи, по его формулировке, «гитлеровским сателлитом». Он подчеркнул, что эта страница истории завершилась военным поражением Финляндии в этом качестве.
При этом политик отметил, что, несмотря на такое прошлое, страны-победительницы, и в частности Советский Союз, впоследствии простили Финляндии эту историческую роль. Он указал, что СССР сумел выстроить с соседней страной конструктивные и добрососедские отношения в послевоенный период.
В качестве положительного примера Медведев привел политику бывшего президента Финляндии Урхо Кекконена, который, по его словам, последовательно стремился к сохранению нейтрального статуса страны на международной арене.
