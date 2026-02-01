В интервью агентству Reuters российский политик обратил внимание на то, что нынешнее финское руководство, в частности президент Александр Стубб, по его мнению, забывает о конкретном историческом факте.

Медведев напомнил, что в период Второй мировой войны Финляндия выступала в качестве союзника нацистской Германии, будучи, по его формулировке, «гитлеровским сателлитом». Он подчеркнул, что эта страница истории завершилась военным поражением Финляндии в этом качестве.

При этом политик отметил, что, несмотря на такое прошлое, страны-победительницы, и в частности Советский Союз, впоследствии простили Финляндии эту историческую роль. Он указал, что СССР сумел выстроить с соседней страной конструктивные и добрососедские отношения в послевоенный период.

В качестве положительного примера Медведев привел политику бывшего президента Финляндии Урхо Кекконена, который, по его словам, последовательно стремился к сохранению нейтрального статуса страны на международной арене.

