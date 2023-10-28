«Жить как на пороховой бочке»: выяснилось, что Израиль сможет сделать с территорией сектора Газа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «БелТа» заявил, что если Израиль захочет выгнать всех палестинцев из сектора Газа и уничтожить эту территорию, возникнет «катастрофа на десятилетия».

Однако, как рассказал политолог Алексей Ванифатов, пока даже у самого Израиля нет плана на счет того, что делать на землях сектора Газа в случае успешной наземной операции.

«Брать под свой контроль эту территорию, оставляя местных палестинских жителей там, означает постоянно находиться на пороховой бочке и ждать, когда в очередной раз произойдет обострение конфликта. Переселять всех жителей сектора Газа и объявлять его буферной зоной — приобретение дополнительных врагов в количестве двух миллионов человек на долгие десятилетия», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Единственный вариант, который возможен для разрешения этой ситуации, уточнил Ванифатов, — это создание государства Палестины, которое, возможно, несколько лет будет управляться с поддержкой мирового сообщества на уровне ООН.

«Мы слышим заявления от официальных представителей Израиля о том, что после принятия резолюции Генассамблеи ООН о прекращении огня на Ближнем Востоке, эта организация нелегитимна. Но количество стран, которые проголосовали «за», настолько впечатлило Израиль, что для того, чтобы не настраивать мировое сообщество еще больше против себя, они решили доставить в Газу лекарства, воду и продовольствие», — пояснил собеседник.

По словам собеседника, это показывает, что ООН все-таки остается организацией которая может решать мировые проблемы.

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