Житель Белгородской области получил смертельное ранение при атаке дрона ВСУ
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Украинские боевики с помощью беспилотника атаковали хутор Киселев в Белгородской области. При взрыве боеприпаса один из местных жителей получил ранение. Он скончался до приезда скорой помощи.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Известно, что погибший мужчина был сотрудником валуйского сельхозпредприятия.
В этот же день ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района. В результате пострадали четыре человека.
Ранее мэр Горловки раскрыл секретную тактику ВСУ при атаке дрона на автобус.