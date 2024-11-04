Житель Белгородской области получил смертельное ранение при атаке дрона ВСУ

Украинские боевики с помощью беспилотника атаковали хутор Киселев в Белгородской области. При взрыве боеприпаса один из местных жителей получил ранение. Он скончался до приезда скорой помощи.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.