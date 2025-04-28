Жителей Брянской области предупредили об атаке беспилотников

В ночь на 28 апреля Вооруженной силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали Брянскую область.

Средства противовоздушной обороны отражают атаку вражеских дронов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Александр Богомаз.

Он отметил, что силы ПВО проводят работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Так, в 09:40 во вторник, 22 апреля, дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Информация о пострадавших не поступала. Разрушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось о том, что за минувшие сутки российские силы ПВО за сутки сбили пять украинских БПЛА.