Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал граждан страны воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию, подчеркивая, что в случае ухудшения ситуации Рига способна за считанные часы закрыть восточную границу. Его слова привел портал государственного радио и телевидения LSM.

Согласно информации Государственной службы безопасности Латвии, в прошлом году количество поездок латвийцев в Россию увеличилось вдвое по сравнению с 2023 годом, несмотря на неоднократные призывы властей прекратить такие поездки.

В 2024 году в среднем почти 2 тыс. жителей Латвии ежемесячно путешествовали в Россию, тогда как в 2023 году этот показатель составлял около 1 тыс.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа удивил подписчиков прощанием с РФ после выхода из БРЭЛЛ, вспомнив Ленина.