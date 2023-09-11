Жители Марокко начали сдавать кровь для пострадавших от землетрясения

В Марокко местные жители начали сдавать кровь для пострадавших из-за крупнейшего в истории королевства землетрясения. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщили РИА Новости .

По данным источника, центры переливания крови переполнены желающими стать донорами. У центральной станции переливания крови в Марракеше, по информации издания, собралась большая очередь.

«У нас около 3 тысяч человек пожелали стать донорами, но пока что мы приняли чуть более двух тысяч. Часть из тех, кому по каким-либо причинам было отказано, ввиду возраста или других обстоятельств, все равно рассчитывают помочь. И такая ситуация по всему Марокко», – приводит агентство слова сотрудника станции.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Эпицентр зафиксирован в районе горного хребта Высокий Атлас в 80 километрах от Марракеша. По последним данным, количество жертв разрушающего землетрясения превысило две тысячи человек. Есть множество разрушений инфраструктуры. По данным местных властей, большое количество жертв находились в труднодоступной горной местности.

Король Марокко Мухаммед VI бен аль-Хасан объявил в стране трехдневный траур.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко и его народу в связи с инцидентом.