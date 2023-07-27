Жители Подмосковья смогут проголосовать на выборах в сентябре на любом удобном участке

На выборах губернатора Московской области будет работать механизм «Мобильный избиратель». Благодаря этому проголосовать можно будет на любом удобном участке вне зависимости от места регистрации. Об этом рассказали в Мособлизбиркоме.

До 4 сентября заявления от мобильных избирателей для включения их в список по месту нахождения принимаются: в территориальном избиркоме (по будням — с 16:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 14:00), в МФЦ и на едином портале «Госуслуги».

С 30 августа по 4 сентября заявления будет принимать участковая избирательная комиссия (по будням — с 16:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 14:00).

С перечнем ТИК, в которых будет осуществляться прием и обработка заявлений от избирателей о голосовании по месту нахождения, можно ознакомиться по ссылке.

При возникновении вопросов можно позвонить на «горячую линию» Мособлизбиркома 8-800-550-97-44.

Ранее жителям Московской области рассказали, как узнать адрес своего избирательного участка.