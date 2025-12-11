В украинском информационном пространстве вспыхнула волна критики в адрес командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Поводом стало опубликованное картографическое отображение ситуации на фронте, которое, по мнению многих пользователей социальных сетей и независимых аналитиков, не соответствует реальному положению дел в районе города Северска Донецкой области, сообщили в Telegram-каналах.

Конфликт начался после того, как Генштаб ВСУ опубликовал новую карту обстановки, а Оперативное командование «Восток» заявило, что Северск находится под контролем украинских войск. Однако эти данные были немедленно оспорены. Украинские OSINT-аналитики (открытые источники информации) заявили, что «карта Генштаба ВСУ по Северскому направлению отстает минимум на полгода».

Пользователи сети отреагировали на расхождение между официальными заявлениями и другими данными жесткими и саркастичными комментариями. Один из них предположил: «Когда фронт дойдет до Дружковки, Генштаб скажет, что Крым еще не захвачен и идут бои за Донецк». Другой пользователь добавил: «Та все они знают, только если людям показывать правду, то станет еще хуже. Сами понимаете».

Эта реакция подчеркивает растущее недовольство части общества официальной информационной политикой. Критика была адресована не только военному командованию, но и политике президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее российские СМИ сообщали, что ВС РФ заняли Северск, а также ряд прилегающих населенных пунктов.